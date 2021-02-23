بورصة الكويت تكتسي بالأحمر على وقع قرارات تحجيم انتشار كورونا

دوت الخليج – خيم التراجع الجماعي على مؤشرات بورصة الكويت، بختام تداولات اليوم الثلاثاء، ليهبط مؤشر السوق العام 0.75% خاسرا 42.74 نقطة ليستقر عند مستوى 5656.84 نقطة، متأثرا بالقرارات الحكومية المعلنة امس الاثنين لتحجيم انتشار فيروس كورونا.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.15%، و”رئيسي 50″ بنحو 0.46% ومؤشر السوق الأول بنسبة 0.94%.

وزادت السيولة المتداولة خلال جلسة اليوم الثلاثاء، بنحو 80.7% لتصل 58.18 مليون دينار “تعادل 191.8 مليون دولار” من 32.19 مليون دينار “تعادل 106.12 مليون دولار” في جلسة أمس الاثنين، كما ارتفع حجم التداول إلى 242.64 مليون سهما، من 178.6 مليون سهم الجلسة السابقة.

وصعدت مؤشرات 4 قطاعات بقيادة “التكنولوجيا” الذي ارتفع 2.23%، تلاه التأمين مرتفعا بنحو 0.99%، ثم النففط والغاز والمواد الأساسية بنسب 0.76% و0.73% على التوالي.

وفي المقابل هبطت 8 قطاعات تصدرها “الصناعية” و”منافع” بعد هبوطهما بنحو 2.51%. و1.92% على التوالي، أما “العقار” و”الخدمات المالية” فتراجعا بنسب 0.65% و0.25% على التوالي.

وتصدر سهم “آبار” قائمة تضم 35 سهما حققوا أرباحا خلال الجلسة بعد ارتفاعه بنحو 7.09%، فيما تصدر سهم “معادن” قائمة الخاسرين وعددهم 81 سهما متراجعا بنحو 12.2%، كما استقر 13 سهما عند نفس مستويات تداول الجلسة السابقة.

وكان سهم “الأهلي المتحد” الأنشط خلال التداولات بسيولة تخطت 13 مليون دينار “تعادل 42.86 مليون دولار” على 58.73 مليون سهم رغم تراجعه بنحو 5.46%.

كانت الحكومة الكويتية قررت أمس الاثنين، تغلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية اعتبارا من يوم غد الأربعاء وحتى 20 مارس، وحظر التواجد بجميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي حتى إشعار آخر، وألزمت بنسبة 30% كحد أقصى للعاملين في المقار الحكومية و50% لدى مقار الأعمال الخاصة، وتشغيل النقل الجماعي العام بنسبة 30% من طاقته الاستيعابية.