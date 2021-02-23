مبيعات العرب ترفع خسائر البورصة الصباحية إلى 0.61% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ عمقت مؤشرات البورصة المصرية من خسائرها الصباحية في منتصف تعاملات اليوم، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين العرب.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11479 نقطة، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.61%.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.67%، و 0.66% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 886.766 مليون جنيه على 184 شركة من خلال 26.049 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 106 شركة مقابل ارتفاع 44 في حين لم تتغير أسعار 34.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 16.323 مليون جنيه، منها 14.487 مليون جنيه للأفراد، و1.835 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 16.266 مليون جنيه، منها 11.262 مليون جنيه للمؤسسات، و5.004 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بمبلغ 56.822 ألف جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 74.508 مليون جنيه، مقابل 74.451 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم بنك الكويت الوطني – مصر قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 17.33%، تلاه سهم الملتقي العربي للاستثمارات بنسبة 10.63%، ثم سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.90%.

في حين تصدر سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.01%، تلاه سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 6.17%، ثم سهم الإسكندرية للغزل والنسيج- سبينالكس بنسبة 5.88%.