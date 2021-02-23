الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح زيادة رأسمال المصريين للإسكان بمبلغ 24 مليون جنيه

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رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر نموذج الإفصاح الخاص بشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير للسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 240 مليون جنيه إلى 264 مليون جنيه.
وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن الزيادة التي تبلغ قدرها 24 مليون جنيه ستتم عن طريق إصدار عدد 96 مليون سهم مجاني بالقيمة الأسمية للسهم البالغة 25 قرش وذلك بواقع 0.1 سهم مجاني لكل أصلي.
وأشارت إلى أن الزيادة تمول من الأرباح المرحلة، موضحه أن هذه الأرباح المحتجزة تمثل حقوق المساهمين بالشركة من الأرباح السنوية عن السنوات من عام 2019 حتى 2020.
ولفت إلى أن إتمام الزيادة مرهون بموافقة الجمعية العامة العادية لشركة المصريين للإسكان والتي ستنعقد بتاريخ 23 مارس القادم.
وأضافت أن موافقة الرقابة جاءت وفقا لاحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وذلك بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد في 10 فبراير الجاري.
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