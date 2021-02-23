الدلتا للسكر تضيف نشاط إنتاج المخصبات الزراعية وتصنيع الأعلاف لأغراض الشركة

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر في جلسته المنعقدة أمس، على تقرير الإفصاح وفقا للمادة 48 من قواعد القيد بالهيئة العامة للرقابة المالية والخاص بإضافة نشاط ذو صلة بالنشاط الأصلي للشركة.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس قرر إضافة نشاط إنتاج المخصبات الزراعية وتصنيع الأعلاف والمواد المرتبطة بالمولاس.

وأوضحت الدلتا للسكر أن المجلس اعتمد تقرير الإفصاح لتقديمة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفوض المجلس رئيسه والعضو المنتدب في السير بإجراءات الإضافة مع الجهات المعنية ودعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الإضافة فور نشر الإفصاح على شاشات التداول.

وأوضحت أن ذلك طبقاً للتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

الجدير بالذكر أن الشركة تحولت إلى الخسارة خلال عام 2020 لتسجل صافي بمبلغ 253.95 مليون جنيه ، مقابل 42.89 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له 2019.

وعزت الدلتا للسكر الخسارة إلى انخفاض أسعار السكر عالمياً ومحلياً نتيجة جائحة فيروس كورونا.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال 2020 لتسجل 3.24 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 2.36 مليار جنيه خلال العام السابق له 2019.