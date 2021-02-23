- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر في جلسته المنعقدة أمس، على تقرير الإفصاح وفقا للمادة 48 من قواعد القيد بالهيئة العامة للرقابة المالية والخاص بإضافة نشاط ذو صلة بالنشاط الأصلي للشركة.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس قرر إضافة نشاط إنتاج المخصبات الزراعية وتصنيع الأعلاف والمواد المرتبطة بالمولاس.
وأوضحت الدلتا للسكر أن المجلس اعتمد تقرير الإفصاح لتقديمة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفوض المجلس رئيسه والعضو المنتدب في السير بإجراءات الإضافة مع الجهات المعنية ودعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الإضافة فور نشر الإفصاح على شاشات التداول.
وأوضحت أن ذلك طبقاً للتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
الجدير بالذكر أن الشركة تحولت إلى الخسارة خلال عام 2020 لتسجل صافي بمبلغ 253.95 مليون جنيه ، مقابل 42.89 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له 2019.
وعزت الدلتا للسكر الخسارة إلى انخفاض أسعار السكر عالمياً ومحلياً نتيجة جائحة فيروس كورونا.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال 2020 لتسجل 3.24 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 2.36 مليار جنيه خلال العام السابق له 2019.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدلتا للسكر تضيف نشاط إنتاج المخصبات الزراعية وتصنيع الأعلاف لأغراض الشركة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.