سوق دبي المالي يعاود الصعود بعد 5 جلسات من التراجع.. و458 مليون درهم خسائر سوقية لأبوظبي

دوت الخليج – أظهرت مؤشرات أسواق المال الإمارتية أداءا إيجابيا بختام تداولات اليوم الثلاثاء، بصعود مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.17% رغم خسائر سوقية بنحو 458 مليون درهم، كما عاود مؤشر سوق دبي المالي الصعود بعد خمس جلسات من المكوث بالمنطقة الحمراء بدعم السيولة وارتفاع 5 قطاعات تصدرها الاتصالات.

واصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مساره الصعودي للجلسة الرابعة على التوالي مرتفعا بنحو 0.17% ليستقر عند مستوى 5670.93 نقطة بختام التداولات.

وسجلت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي خسائر سوقية بنحو 458 مليون درهم لتسجل القيمة السوقية الإجمالية لأسهم سوق العاصمة نحو 810.477 مليار درهم بختام التداولات اليوم الثلاثاء، مقابل 810.935 مليار درهم بختام تداولات الجلسة السابقة.

وزادت قيمة السيولة المتداولة خلال جلسة اليوم إلى 1.08 مليار درهم من 923.05 مليونا بإغلاق تداولات جلسة الاثنين، كما ارتفع حجم التداول إلى 163.32 مليون سهما من 151.66 مليون سهما تداولها المستثمرون في الجلسة السابقة.

وكان سهم بنك أبو ظبي الأول “FAB” الأنشط خلال تداولات اليوم بسيولة تخطت 270.2 مليون درهم رغم تراجع سعره بنحو 0.4%، كما واصل سهم الدار العقارية الذي ارتفع بنحو 0.55% صدارة الأسهم الأكثر تداولا للجلسة التاسعة على التوالي، بعد تداول 72.81 مليون سهما من أسهمه.

وجاء سهم “الظفرة للتأمين” على رأس الأسهم الـ17 الرابحين بختام تداولات اليوم الاثنين مرتفعا بنحو 13.04% بتداولات قيمتها 112.33 مليون درهم، فيما تصدر سهم “أسمنت الخليج” الأسهم الـ14 الخاسرين متراجعا بنحو 4.89%.

وفي المقابل عاد مؤشر سوق دبي المالي، للصعود مجددا بعد تراجعه على مدى خمس جلسات متتالية بختام تداولات اليوم الثلاثاء، مرتفعا 0.18% ليستقر عند مستوى 2547.24 نقطة، مدعوما بارتفاع 14 سهما.

وزادت السيولة المتداولة في سوق دبي المالي إلى 244.23 مليون درهم من 200.27 مليونا الجلسة السابقة، بعد التداول على نحو 140.46 مليون سهما مقابل 112.97 مليون سهما تداولها المستثمرون في جلسة أمس الاثنين.

وارتفعت 5 قطاعات رئيسية بقيادة “الاتصالات” و”الخدمات” بنسبة 2.95% و1.34% على التوالي، فيما هبطت مؤشرات 4 قطاعات بقيادة التامين الذي انخفض 0.4%.

وكان سهم “إعمار العقارية” الذي هبط بنحو 0.83% بختام الجلسة الأكثر تداولا بسيولة بلغت 67.37 مليون درهم على 18.57 ملايين سهم، كما كان سهم “الاتحاد العقارية UPP” الذي تراجع أيضا بنحو 0.74% الأنشط من حيث حجم التداولات للجلسة الخامسة على التوالي بعد تداول 20.99 مليون سهما من أسهمه بقيمة 5.56 ملايين درهم.

وتصدر سهم “إعمار للتطوير” قائمة من 14 سهما سجلت مكاسب بختام التداولات بعد صعوده بنحو 3.1%، فيما تصدر سهم “الخليج للملاحة” 15 سهما سجلوا خسائر خلال الجلسة بعد تراجعه بنحو 4.95%.