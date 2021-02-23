تراجع البنوك 115.15% يكبد بورصة البحرين 170 مليون دينار خسائر سوقية

دوت الخليج – أغلقت بورصة البحرين تداولات اليوم الثلاثاء على تراجع بنسبة 1.84% بعد مسلسل صعود استمر لخمس جلسات متتالية.

وهبط مؤشر بورصة البحرين إلى مستوى 1460.46 نقطة خاسرا 27.33 نقطة، بضغط من تراجع قطاعات الخدمات والبنوك التجارية والصناعة على الترتيب.

وتقلصت السيولة المتداولة خلال جلسة اليوم إلى 1.04 مليون دينار من 1.32 مليون دينار بإغلاق جلسة الاثنين، فيما ارتفع حجم التداولات إلى 4.62 مليون سهما من 4.15 ملايين سهم تداولها المستثمرون في الجلسة السابقة.

وارتفع قطاعا التامين والاستثمار بنسب 50.26% و0.61%، فيما هبطت 3 قطاعات بقيادة البنوك التجارية الذي تراجع بنحو 115.15% .

وكان سهم “البحرينية الكويتية للتأمين” أكبر الرابحين خلال الجلسة مرتفعا 10%، فيما جاء سهم “الأهلي المتحد” على رأس الخاسرين متراجعا بنحو 5.77%.

وكان سهم “GFH” المالية الأنشط خلال تداولات اليوم بعد التعامل على أكثر من مليوني سهم من أسهمه.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة البحرين لتصل إلى 9.094 مليار دينار من 9.264 مليارا بإغلاق الجلسة السابقة، لتسجل خسائر سوقية بنحو 170 مليون دينار.