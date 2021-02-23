الهيئة توافق على نشر عرض استحواذ تحالف أبو العيون على أسيوط الإسلامية للتجارة

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من تحالف عمرو إبراهيم أبو العيون وآخرين ( أفراد) والدكتور محمد شلبي للاستحواذ على 5.086 مليون سهم من أسهم أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية والتي تمثل نسبتها 76.1% من إجمالي أسهم الشركة والمكملة 100%.

وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة، أن العرض حدد سعر السهم الواحد عند 28.5 جنيه، وأوضح أن الحد الأدنى للتنفيذ هو 51%، وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992.

وأشارت إلى أن التحالف مقدم العرض يتكون من 11 اسما وهم: محمد أحمد محمد شلبي، وعمرو إبراهيم أبو العيون، وناصر إبراهيم أبو العيون، وسامية عطوة محمد شلبي، وأميرة محمد أحمد محمد شلبي، وهبة إبراهيم أبو العيون، وهند إبراهيم ابو العيون، وزهراء إبراهيم أبو العيون، وسها إبراهيم أبو العيون، وعصام أحمد محمد محمود حسن.

وألزمت الهيئة مقدم العرض بشراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء أخذا في الاعتبار أن الحد الأدنى للتنفيذ هو 51% وفقا للمادة 354 من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992.

وأكدت على إخطار الشركة المستهدفة بالعرض بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء.

كما أكدت على إخطار الهيئة بأية معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها ما لم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو في مذكرة المعلومات.

وألزمت الهيئة بنشر إعلان عرض شراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشره، وأكدت الالتزام بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض الإطلاع عليها.

وأكدت على مقدم العرض الالتزام بكافة التعهدات الواردة بإعلان عرض الشراء الإجباري، والكتابة إلى البورصة المصرية لإبلاغها بموافقة الهيئة على نشر الإعلان وجواز تقديم عروض شراء منافسة وفقا لاحكام المادتين 346، 347 من اللائحة التنفيذية من القانون 95 لسنة 92.

الجدير بالذكر أن مقدم العرض يمتلك بشكل مباشر عدد 1.415 مليون سهم والتي تمثل نسبة 21.17% من أسهم أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية وبيانهم كالتالي :-

– ناصر إبراهيم أبو العيون ويمتلك 333.749 ألف سهم والتي تمثل نسبة 4.99%.

– عمرو إبراهيم أبو العيون ويمتلك عدد 1.081 مليون سهم والتي تمثل نسبة 16.18%.

وبحسب عرض الشراء المرفق بموافقة الهيئة فسيكون هيكل مساهمات أفراد مقدمي العرض حال استجابة جميع البائعين للعرض وإتمام التنفيذ على النحو التالي:

وذكر العرض أن نعيم للوساطة في الأوراق المالية هي سمسار مقدمي العرض، ومصطفى موسى مكتب الدكتور زياد بهاء الدين للمحاماة بالتعاون مع بونيللي إيريدي المستشار القانوني.

يذكر أن مصرف أبو ظبي الإسلامي يمتلك حصة بنسبة 39.998% في هيكل ملكية أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، وتبلغ حصة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية 23.358%.