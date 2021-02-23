الهيئة توافق على نشر عرض استحواذ تحالف أبو العيون على أسيوط الإسلامية للتجارة

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رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من تحالف عمرو إبراهيم أبو العيون وآخرين ( أفراد) والدكتور محمد شلبي للاستحواذ على 5.086 مليون سهم من أسهم أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية والتي تمثل نسبتها 76.1% من إجمالي أسهم الشركة والمكملة 100%.
وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة، أن العرض حدد سعر السهم الواحد عند 28.5 جنيه، وأوضح أن الحد الأدنى للتنفيذ هو 51%، وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992.
وأشارت إلى أن التحالف مقدم العرض يتكون من 11 اسما وهم: محمد أحمد محمد شلبي، وعمرو إبراهيم أبو العيون، وناصر إبراهيم أبو العيون، وسامية عطوة محمد شلبي، وأميرة محمد أحمد محمد شلبي، وهبة إبراهيم أبو العيون، وهند إبراهيم ابو العيون، وزهراء إبراهيم أبو العيون، وسها إبراهيم أبو العيون، وعصام أحمد محمد محمود حسن.
وألزمت الهيئة مقدم العرض بشراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء أخذا في الاعتبار أن الحد الأدنى للتنفيذ هو 51% وفقا للمادة 354 من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992.
وأكدت على إخطار الشركة المستهدفة بالعرض بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء.
كما أكدت على إخطار الهيئة بأية معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها ما لم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو في مذكرة المعلومات.
وألزمت الهيئة بنشر إعلان عرض شراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشره، وأكدت الالتزام بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض الإطلاع عليها.
وأكدت على مقدم العرض الالتزام بكافة التعهدات الواردة بإعلان عرض الشراء الإجباري، والكتابة إلى البورصة المصرية لإبلاغها بموافقة الهيئة على نشر الإعلان وجواز تقديم عروض شراء منافسة وفقا لاحكام المادتين 346، 347 من اللائحة التنفيذية من القانون 95 لسنة 92.
الجدير بالذكر أن مقدم العرض يمتلك بشكل مباشر عدد 1.415 مليون سهم والتي تمثل نسبة 21.17% من أسهم أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية وبيانهم كالتالي :-
– ناصر إبراهيم أبو العيون ويمتلك 333.749 ألف سهم والتي تمثل نسبة 4.99%.
– عمرو إبراهيم أبو العيون ويمتلك عدد 1.081 مليون سهم والتي تمثل نسبة 16.18%.
وبحسب عرض الشراء المرفق بموافقة الهيئة فسيكون هيكل مساهمات أفراد مقدمي العرض حال استجابة جميع البائعين للعرض وإتمام التنفيذ على النحو التالي:
وذكر العرض أن نعيم للوساطة في الأوراق المالية هي سمسار مقدمي العرض، ومصطفى موسى مكتب الدكتور زياد بهاء الدين للمحاماة بالتعاون مع بونيللي إيريدي المستشار القانوني.
يذكر أن مصرف أبو ظبي الإسلامي يمتلك حصة بنسبة 39.998% في هيكل ملكية أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، وتبلغ حصة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية 23.358%.
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