إيلون ماسك يخسر 15.2 مليار دولار في يوم بعد تراجع أسهم تسلا بنسبة 8.6%

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بلومبرج _ خسر إيلون ماسك، مالك شركة “سبيس إكس” و”تسلا” 15.2 مليار دولار في ظرف يوم واحد، بعد تراجع قيمة أسهم “تسلا”، الاثنين، بنسبة 8,6% حسب مؤشرات وكالة “بلومبرج”.
وبهذه الخسارة، التي تعد الأكبر في يوم واحد منذ شهر سبتمبر الماضي، تتدنى ثروته إلى 183 مليار دولار، ويتراجع ماسك في قائمة ترتيب الأكثر ثراء في العالم إلى المرتبة الثانية، خلف منافسه جيف بيزوس مؤسس شركة “أمازون”.
هذا الأخير لم يخسر سوى 3,73 مليار دولار بتراجع أسهمه بنسبة 2,13%، مما يجعل ثروته التي تبلغ اليوم 186 مليار دولار أعلى بـ 3 مليارات دولار من ثروة إيلون ماسك.
يعتقد خبراء أن الخسارة التي تعرض لها إيلون ماسك تعود إلى حد ما إلى تغريدته في نهاية الأسبوع التي قال فيها إن سعر بيتكوين والإثيريوم مفرط في الارتفاع.
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