جي إف إتش البحرينية تستحوذ على مركز لوجيستي بقيمة 135 مليون دولار في الولايات المتحدة

دوت الخليج – أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، المدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي، الاستحواذ على مركز توزيع في شيكاغو، إلينوي بقيمة 135 مليون دولار أمريكي، تم تأجيره منذ نوفمبر 2015 إلى ميشلان نورث أمريكا “ميشلان إن. إيه”، صاحبة الاسم العالمي الأكثر مبيعا للإطارات، والمبتكر العالمي في صناعة الإطارات.

وقالت المجموعة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن تلك العملية تعد مؤشراً واضحا على التوسع المستمر لمحفظة جي إف إتش العالمية من الأصول العقارية المدرة للدخل والتي تشمل مراكز التوزيع المتميزة، والأصول اللوجستية الراسخة ومنشآت “لاست مايل” للتوصيل في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وأضافت أنه قد تم تنفيذ عملية الاستحواذ بشراكة مع “سيلفر كريك كومرشال دفيلوبمنت إل إل سي”، وهي مدير أصول بالولايات المتحدة الأمريكية ويتمتع بسجل حافل في المعاملات اللوجستية التي تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار أمريكي.

ويعتبر المركز واحدا من مركزين لتجارة الجملة اللوجستية المستخدمة من قبل ميشلان في الولايات المتحدة، حيث يقوم بمناولة 35% من مخزون الشركة المستورد، ومن ثم فهو يمثل قلب عمليات ميشلان في الولايات المتحدة، بحسب جي إف إتش”.