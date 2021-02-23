ارتفاع تضخم منطقة اليورو بفعل زيادة تكلفة الخدمات خلال يناير

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– أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن زيادة أسعار الخدمات والسلع الصناعية أدت إلى ارتفاع التضخم في منطقة اليورو خلال يناير بعد انخفاض الأسعار على مدى شهور، مما بدد أثر الاتجاه النزولي للطاقة التي انخفضت أسعارها.
وأكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات تقديرات سابقة بأن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ارتفعت 0.2 بالمئة على أساس شهري و0.9 بالمئة على أساس سنوي، مثلما توقع خبراء الاقتصاد.
وارتفعت أسعار الطاقة المتقلبة 3.8 بالمئة على أساس شهري لكنها لا تزال منخفضة 4.2 بالمئة عن الشهر ذاته من العام الماضي.
وزادت أسعار الأغذية غير المصنعة 1.2 بالمئة على أساس شهري واثنين بالمئة على أساس سنوي.
وقال يوروستات إن الخدمات، التي تشكل ثلثي اقتصاد منطقة اليورو، أضافت 0.65 نقطة مئوية إلى نتيجة التضخم السنوية النهائية، في حين أضافت السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة 0.37 نقطة أخرى، مما بدد أثر خصم 0.41 نقطة من الطاقة الأقل سعرا.
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