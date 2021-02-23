الرقابة المالية تقرر عدم الاعتداد بتقرير تقييم ركويزا لشركة العربية لإدارة الأصول

رنا ممدوح _ قررت هيئة الرقابة المالية بعدم الاعتداد بتقرير تقييم شركة ركويزا للاستشارات المالية لإجمالي أصول شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول.

وأرجعت الهيئة في إفصاحها المرسل للبورصة اليوم، السبب وراء ذلك لمخالفته للمعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة بقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم 39 لسنة 2015.

وقالت الهيئة إن الشركة قامت بإجراء عملية التقييم دون وجود متطلب قانوني وفقا للقواعد والإجراءات القانونية الحاكمة والمنظمة لعمليات تقييم أصول الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة.

ولفتت إلى أن الرقابة المالية رصدت واقعة تسريب ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 10 فبراير الجاري، والذي تضمن القرار الأول منه اطلاع المجلس على تقرير المقدم من شركة ركويزا للاستشارات المالية بشأن تقييم إجمالي أصول الشركة.

وأشارت إلى أنها قامت بالتحقيقات في واقعة تسريب قرارات مجلس الإدارة المتضمنة نتيجة عملية التقييم، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، في ضوء مخالفة الشركة لأحكام المواد أرقام 64 و 67 من قانون سوق رأس المال.

وأضافت أن المستشار المالي المستقل خالف قرار الهيئة بوجوب إخطارها عند التكليف، والمقيم العقاري لأحكام المادة 4 مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن عدم توافق تقرير التقييم لأحكام مجلس إدارة الهيئة رقم 39 لسنة 2015 الخاص بمعايير التقييم العقاري.

وبناء عليه تقرر إعادة التعامل على الورقة المالية بدء من جلسة يوم الغد الأربعاء الموافق 24 فبراير الجاري.