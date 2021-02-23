زخم السيولة وارتفاع الاستثمار والبنوك تعود بسوق الأسهم السعودية لمسارها الصعودي

دوت الخليج – عاود مؤشر “تاسي” الرئيسي لسوق الأسهم السعودية “تداول” مساره الصعودي مغلقا على ارتفاع بنسبة 0.82% بختام تداولات اليوم الثلاثاء، بعد أن كسرت جلسة أمس سلسلة ارتفاعاته بالتراجع 0.09%.

وربح المؤشر “تاسي” 74.09 نقطة ارتفع بهم إلى مستوى 9151.71 نقطة بختام تداولات اليوم الثلاثاء، بدعم من ارتفاع 12 قطاعا تصدرهم الاستثمار والتمويل والبنوك.

وقفزت السيولة المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم إلى 15.92 مليار ريال “تعادل 4.2 مليار دولار”، من 14.78 مليارا “تعادل 3.9 مليار دولار الجلسة السابقة، بعد ارتفاع حجم التداولات إلى 465.77 مليون سهما مقابل تداول 382.5 مليون سهم بجلسة أمس الاثنين.

وسجلت الأسهم المدرجة بالمؤشر الرئيسي “تاسي” وعددها 203 أسهم خسائر سوقية بنحو 32 مليار ريال “تعادل 8.53 مليار دولار” من قيمتها السوقية بختام التداولات لتسجل نحو 9.132 تريليون ريال، مرتفعة من نحو 9.164 تريليون ريالا بإغلاق الجلسة السابقة.

وأغلقت 9 قطاعات في سوق الأسهم السعودية على تراجع بقيادة “الأدوية” الذي هبط بنحو 1.53%، تلاه “انتاج الأغذية” متراجعا بنحو 1.02%، كما هبط مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.95%.

وفي المقابل أنهى 12 قطاعا تداولات اليوم على ارتفاع بقيادة “الاستثمار والتمويل” الذي ارتفع بنحو 5.01%، تلاه قطاع البنوك مرتفعا بنحو 1.52%.

وسجل 86 سهم مكاسب سوقية بختام تداولات اليوم الثلاثاء، بقيادة “نماء للكيماويات” مرتفعا 9.99%، تلاه سهم “عذيب للاتصالات” مرتفعا 9.98%، فيما تراجع 103 أسهم آخرين على رأسهم “وفرة” و”التعاونية” بعد هبوطهما بنحو 4.14% و3.42% على التوالي.

وكان سهم “دار الأركان” الذي ارتفع سعره إلى 8.96 ريال الأكثر نشاطا بحجم تداولات بلغ 28.73 مليون سهما، فيما كان “المصافي” الأنشط من حيث السيولة التي تخطت 6 مليارات ريال بستة ملايين ريال.

وفي المقابل، أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية “نمو ” على تراجع بنحو 0.66% خاسرا 180.37 نقطه عن مستوى إغلاق جلسة الاثنين ليستقر عند 27321.85 نقطة، بعد تداولات بقيمة 66.1 مليون ريال على 708.3 ألف سهم.