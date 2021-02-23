البورصة تتراجع 1.15% بضغط من مبيعات المؤسسات المحلية

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، على تراجع جماعي، بضغط من القوى البيعية للمؤسسات المحلية.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11416 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 1.15%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 1.03%، وأغلق عند مستوى 60.79 جنيه.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.45%، و 1.34% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 1.767.670 مليار جنيه على 192 شركة من خلال 53.434 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 129 شركة مقابل ارتفاع 39 في حين لم تتغير أسعار 24.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 67.566 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 218.599 مليون جنيه، مقابل 151.033 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 45.520 مليون جنيه، منها 38.860 مليون جنيه للمؤسسات، و6.660 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 22.045 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 29.525 مليون جنيه، مقابل 6.479 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

واستحوذ المصريون بجلسة الأمس على نسبة 86.89% من إجمالي تعاملات البورصة، واستحوذ الأجانب على 7.6% والعرب على 5.52% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 22.39% من التعاملات مقابل 77.6% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم بنك الكويت الوطني – مصر قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 18.09%، تلاه سهم الملتقي العربي للاستثمارات بنسبة 12.78%، ثم سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.90%.

في حين تصدر سهم القاهرة للخدمات التعليمية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 8.50%، تلاه سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 7.39%، ثم سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 7.37%.