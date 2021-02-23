دراية المالية ترفع حصتها في رأسمال دلتا للإنشاء والتعمير إلى 5.16%

رنا ممدوح _ رفعت شركة دراية المالية ( مساهمة مقفلة) حصتها في رأسمال دلتا للإنشاء والتعمير من 4.55% إلى 5.16%.

وأفادت شركة دلتا في بيان للبورصة اليوم، أن دراية المالية قامت بشراء عدد 202.820 ألف سهم من أسهمها مقابل 3.646 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر الشراء 17.98 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر، أن على مصطفى محمد علبة يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 59.663%، يليه أمين مصطفى محمد أمين عليوة بنسبة 6.002%، ثم دراية المالية بنسبة 5.16%.