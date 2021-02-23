أسعار الذهب تعاود التراجع مع صعود الدولار وسط ترقب المستثمرين لشهادة رئيس الفيدرالي

– نزلت أسعار الذهب عن ذروة أسبوع يوم الثلاثاء، إذ يتعرض لضغوط بفعل ارتفاع الدولار، لكنه تماسك في نطاق ضيق في الوقت الذي ينتاب فيه الحذر المستثمرين قبيل شهادة يدلي بها جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي أمام الكونجرس في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1807.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1156 بتوقيت جرينتش، ليتداول بين 1802.80 و1815.63 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1807 دولارات.

وقال كريج إيرلام المحلل لدى أواندا إن تحركات الذهب تشير إلى “نهج الانتظار والترقب”.

وستكون الشهادة امام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء الأولى لباول منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه وسيطر الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه على الكونجرس.

وارتفعت أسعار الذهب في وقت سابق لأعلى مستوياته منذ 16 فبراير عند 1815.63 دولار إذ لامست العملة الأمريكية لفترة وجيزة أدنى مستوى في أكثر من شهر. لكن الدولار انتعش منذ ذلك الحين وارتفع في أحدث تعاملات 0.1 بالمئة مقابل عملات منافسة رئيسية.

أيضا تراجعت جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بفعل تحويم عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية قرب أعلى مستوى في عام الذي وصلت إليه يوم الاثنين.

وارتفاع العوائد يؤثر سلبا على جاذبية الذهب كتحوط من التضخم إذ أنه يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت أسعار الفضة 0.9 بالمئة إلى 27.92 دولار للأوقية، بعد أن بلغت ذروة ثلاث سنوات في وقت سابق عند 28.31 دولار.

وتراجع البلاتين 1.9 بالمئة إلى 1248.93 دولار، بينما خسر البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 2365.27 دولار.