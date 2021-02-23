الكويت تتوقع عجزا تراكميا بالموازنة بقيمة 55.4 مليار دينار خلال 5 سنوات

دوت الخليج – توقع خليفة حمادة وزير المالية في الكويت عجزا تراكميا في الموازنة بقيمة 55.4 مليار درهم في السنوات الخمس من 21/20 إلى 25/24، بإجمالي مصروفات تبلغ 114.1 مليار درهم منها 81 مليار درهم للإنفاق الرواتب والدعوم.

وأضاف وزير المالية الكويتي، في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للوزارة على موقع “تويتر” اليوم الثلاثاء أن “المركز المالي للكويت قوي ومتين كونه مدعوما بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يشهد نموا مستمرا، وهدفنا اليوم هو حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من المساس وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لضمان رفاهية المواطنين”.

وتابع الوزير: “نحن مسؤولون عن الوفاء بهذه الالتزامات دون أي تقصير أو ضرر”.

وأكد وزير مالية الكويت ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة “صندوق احتياطي العام” بالتعاون مع مجلس الأمة وفي أقرب وقت.

كما شدد على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية.