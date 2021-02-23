عاجل.. فودافون تستحوذ على 20% من مصاري وبي للدفع الإلكتروني

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- ابتكار ترفع حصتها في “بي” إلى 80% قبل دخول فودافون عبر شراء 20% إضافية
- هيكل مصاري بعد الصفقة: 56% لابتكار القابضة و24% لشركة سدد و20% فودافون
- هيكل بي بعد الصفقة: 64% لابتكار القابضة و20% لفودافون و16% لشركة برنش
ياسمين منير ورضوى إبراهيم – علمت بوابة دوت الخليج جورنال أن شركة فودافون مصر وقعت اتفاقية لبدء إجراءات الاستحواذ على 20% من شركتي مصاري وبي للدفع الإلكتروني.
وقالت مصادر إن استحواذ فودافون على 20% من مصاري ومثلها من شركة بي، سيتم عبر زيادة رأسمال الشركتين بالقيمة الاسمية، وإن الاتفاق يمثل شراكة استراتيجية تنعكس في قيمة الشركتين وحجم أعمالهما بعد إتمامها.
وأضافت المصادر أن هيكل ملكية شركة مصاري، التي تأسست عام 2009، سيتوزع بعد دخول فودافون بواقع 56% لشركة ابتكار القابضة، و24% لشركة سدد، و20% لشركة فودافون مصر.
وسيتوزع هيكل ملكية شركة بي للدفع الإلكتروني، التي تأسست عام 2010، بواقع 64% لشركة ابتكار القابضة، و20% لفودافون مصر، و16% لشركة برنش.
ويتوزع هيكل ملكية شركة مصاري، للدفع الإلكتروني، قبل الصفقة المرتقبة، بواقع 70% لشركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية، و30% لشركة سدد.
فيما يتوزع هيكل ملكية شركة بي للدفع الإلكتروني، حاليا، بواقع 60% لشركة ابتكار القابضة، و40% لشركة برنش وآخرين.
وعلمت بوابة دوت الخليج أن مجموعة ابتكار القابضة تنفذ حاليا إجراءات الاستحواذ على 20% من شركة بي؛ ليتوزع هيكل ملكية الشركة قبل إتمام صفقة فودافون بواقع 80% لشركة ابتكار، و20% لشركة برنش.
ويتوزع هيكل ملكية شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية، التي تأسست عام 2017، بواقع 49.9% لمجموعة إم إم جروب (MTI)، و20.3% لشركة بي إنفستمنتس هولدنج، وتتوزع الحصص المتبقية على آخرين منهم المساهمين في بي إنفستمنتس.
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