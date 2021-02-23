عاجل.. فودافون تستحوذ على 20% من مصاري وبي للدفع الإلكتروني

ابتكار ترفع حصتها في “بي” إلى 80% قبل دخول فودافون عبر شراء 20% إضافية

هيكل مصاري بعد الصفقة: 56% لابتكار القابضة و24% لشركة سدد و20% فودافون

هيكل بي بعد الصفقة: 64% لابتكار القابضة و20% لفودافون و16% لشركة برنش

ياسمين منير ورضوى إبراهيم – علمت بوابة دوت الخليج جورنال أن شركة فودافون مصر وقعت اتفاقية لبدء إجراءات الاستحواذ على 20% من شركتي مصاري وبي للدفع الإلكتروني.

وقالت مصادر إن استحواذ فودافون على 20% من مصاري ومثلها من شركة بي، سيتم عبر زيادة رأسمال الشركتين بالقيمة الاسمية، وإن الاتفاق يمثل شراكة استراتيجية تنعكس في قيمة الشركتين وحجم أعمالهما بعد إتمامها.

وأضافت المصادر أن هيكل ملكية شركة مصاري، التي تأسست عام 2009، سيتوزع بعد دخول فودافون بواقع 56% لشركة ابتكار القابضة، و24% لشركة سدد، و20% لشركة فودافون مصر.

وسيتوزع هيكل ملكية شركة بي للدفع الإلكتروني، التي تأسست عام 2010، بواقع 64% لشركة ابتكار القابضة، و20% لفودافون مصر، و16% لشركة برنش.

ويتوزع هيكل ملكية شركة مصاري، للدفع الإلكتروني، قبل الصفقة المرتقبة، بواقع 70% لشركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية، و30% لشركة سدد.

فيما يتوزع هيكل ملكية شركة بي للدفع الإلكتروني، حاليا، بواقع 60% لشركة ابتكار القابضة، و40% لشركة برنش وآخرين.

وعلمت بوابة دوت الخليج أن مجموعة ابتكار القابضة تنفذ حاليا إجراءات الاستحواذ على 20% من شركة بي؛ ليتوزع هيكل ملكية الشركة قبل إتمام صفقة فودافون بواقع 80% لشركة ابتكار، و20% لشركة برنش.

ويتوزع هيكل ملكية شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية، التي تأسست عام 2017، بواقع 49.9% لمجموعة إم إم جروب (MTI)، و20.3% لشركة بي إنفستمنتس هولدنج، وتتوزع الحصص المتبقية على آخرين منهم المساهمين في بي إنفستمنتس.