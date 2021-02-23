تأكيدا لانفراد دوت الخليج.. فودافون تعلن توقيع مذكرة تفاهم لشراء 20% من بيي ومصاري

دوت الخليج – وقعت شركتا فودافون مصر وابتكار القابضة للاستثمارات المالية، المالكة لشركتى بيي ومصاري للمدفوعات الإلكترونية، مذكرة تفاهم؛ تمهيدا لاكتتاب فودافون في زيادة رأس مال كل من بيي ومصاري بحصة تبلغ 20% في كلا الشركتين، تأكيد لما نشرته بوابة دوت الخليج جورنال، قبل قليل.

ووفق بيان لفودافون مصر، فإن توقيع المذكرة يأتي ضمن خطة الشركة “لزيادة استثماراتها في السوق المحلية وتقديم خدمات مدفوعات رقمية متنوعة لعملائها من الأفراد والشركات”.

وتابع: “بالإضافة إلى استثمارات فودافون مصر في الشبكة لتحسين الخدمة، بما يعزز من دعم التحول الرقمى وتطبيق مفهوم الشمول المالي في المجتمع المصري”.

وقعت مذكرة التفاهم بحضور محمد عبد الله، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، وكريم عيد، رئيس القطاع التجاري لشركة فودافون مصر، ورشا الأزهري، رئيس القطاع المالي، وأيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والقانونية لفودافون مصر وخالد محمد محمود، عضو مجلس إدارة شركة ابتكار ورئيس مجلس إدارة مجموعة إم إم جروب، والمهندس أيمن الدسوقي، الرئيس التنفيذي لشركة ابتكار ورئيس مجلس إدارة شركة بيي.

وتقضي المذكرة بالبدء في عملية الفحص النافي للجهالة “في واحدة من أهم صفقات سوق الخدمات المالية الرقمية المصرية” عن طريق اكتتاب فودافون مصر في زيادة رأس مال كل من شركتى بيي ومصاري بالقيمة الاسمية بما يوازي حصة تبلغ 20% من أسهم كل شركة.

وحال إتمام هذه الصفقة تلتزم شركتى بيي ومصاري بجميع الاتفاقات والشراكات المبرمة مع جميع الأطراف العاملة في السوق المصرية دون تغيير.

وبحسب البيان، فمن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في “تسارع نمو حجم أعمال الشركتين ومساهمة شركة فودافون مصر بتطوير منظومة العمل والخدمات المقدمة من قبل كلا الشركتين والاستفادة من خبرات فودافون في قارة إفريقيا والعمل على التوسع الإقليمي لشركة بيي وشركة مصاري”.

وقال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر: “نسعى لزيادة الاستثمار في مصر واليوم نتخذ خطوة هامة تعد بداية لخطة استثمارية واعدة تؤكد ثقة فودافون في الاقتصاد والسوق المصرية”.

وأضاف عبد الله أن اختيار مجال خدمات المدفوعات الرقمية يأتى تماشيا مع اهتمام فودافون مصر بتطوير وتنوع الخدمات المقدمة للعملاء وأيضا إتاحة فرص جديدة للموزعين؛ لزيادة منافذ التوزيع وانتشار الخدمات، مما يسهل على العميل ويعطيه تجربة أفضل في مجال المعاملات والخدمات الرقمية.

كما أكد أن خلق مزيد من الشراكات والتوسع في الاستثمار من أجل تقديم خدمات رقمية للعملاء والمواطنين “من الخطوات الهامة لفودافون مصر التي تؤكد أهمية دعم منظومة التحول الرقمي وتعزيز مفهوم الشمول المالي، لتحقيق رؤية 2030 التى تتبناها الدولة”.

وقال خالد محمد محمود: “نفخر في مجموعة إم إم بالعمل مع فودافون مصر، فلدينا علاقة شراكة وقصة نجاح متميزة دامت أكثر من 22 عاما كموزع لخدماتها فى السوق المصرى، واليوم نتوج هذه الشراكة سويا بخطوة كبيرة للتوسع والاستثمار فى مجال المدفوعات الرقمية مع الشبكة الأولى في مصر”.

ومن جانبه، قال المهندس أيمن الدسوقي، الرئيس التنفيذى لشركة ابتكار ورئيس مجلس إدارة شركة بيي، إن “وجود فودافون مصر مساهما في الشركة يعكس نجاح بيي ومصاري وقوة مركزهم المالي وتواجدهم في السوق المصرية” .

وأضاف الدسوقي أيمن أن هذا التحالف من شأنه دعم التحول الرقمى والتوسع في خدمات الشمول المالي ويفتح المجال للشركتين للتوسع في السوق المصرية وأسواق إفريقيا بالتعاون مع فودافون مصر ونأمل في التعاون المستمر والعمل الجاد نحو الوصول إلى اتفاق نهائي في أقرب فرصة”

وتعمل شركتا بيي ومصاري في قطاع المدفوعات الإلكترونية بالسوق المصرية منذ أكثر من 10 سنوات؛ حيث يقدمان أكثر من 800 خدمة مدفوعات عن طريق أكثر من 110 آلاف نقطة بيع.

وتساهم الشركتان في تنفيذ ونشر مبادرات المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية والبنك المركزي المصري للتحول الرقمي والشمول المالي.

وكان رئيس شركة فودافون العالمية قد أكد خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة الاستثمارات فى السوق المصرية خاصة في مجال التحول الرقمي وإتاحة مزيد من الخدمات لتحقيق الشمول المالي.

كما أشار إلى إمكانية أن تكون مصر مركزا مهما لهذه الخدمات في قارة إفريقيا وإمكانية التوسع إقليميا وتبادل الخبرات في هذا المجال من أجل دعم تحقيق رؤية 2030 للدولة المصرية.

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