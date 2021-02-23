وزيرة الصحة: بدء تسجيل المواطنين للحصول على لقاح كورونا الأحد المقبل

دوت الخليج – أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن شحنة اللقاحات التي استقبلتها مصر، فجر اليوم الثلاثاء، وتبلغ 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة “سينوفارم هدية من بكين إلى القاهرة “تعكس مدى التضامن بين البلدين الصديقين”.

وأضافت زايد، في مؤتمر صحفي مع السفير الصيني لدى مصر لياو لي تشينغ، بحضور الدكتور محمد حساني مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، أن تلك الشحنة ” أن الاتصال الهاتفي، الذي جرى مساء أمس بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج، رئيس الصين، يعكس مدى قوة العلاقات بين قادة البلدين، ويؤكد التكاتف والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان عن فتح الموقع الإلكتروني بداية من الأحد المقبل، لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر 40 عاما، لتلقي لقاحات فيروس كورونا.

وأوضح أن الموقع الإلكتروني سيتيح للمواطنين إدراج 3 تقارير طبية للوقوف على الحالة الصحية للمواطنين، ويحدد الموقع تلقائيًا الأولوية للحصول على اللقاح، ويتم إرسال رسالة نصية للمواطنين بموعد ومكان تلقي اللقاح، وتوقيع الكشف الطبي لقياس الوظائف الحيوية، وتلقي الجرعة الأولى من اللقاح واستلام كارت المتابعة لتلقي الجرعة الثانية.

وأشارت الوزيرة إلى تخصيص 40 مركزًا لتلقي المواطنين اللقاح بالـ 27 محافظة على مستوى الجمهورية يتم توزيع اللقاحات بها تدريجيا، مؤكدة أنه مع الحصول على دفعات متتالية سيتم التوسع في الفئات المستهدفة من المواطنين للحصول على اللقاح.

وأضاف زايد أن لقاح “سينوفارم” حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

ولفتت إلى أن اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا وضعت أولويات للحصول على اللقاحات منها لقاحات “سينوفارم، وسينوفاك وأسترازنكا”.

كما نوهت إلى التعاقد على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، من خلال اتفاق الوزارة مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات “جافي” بالإضافة إلى تعاقد الوزارة مع بعض الشركات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى أن مصر بصدد استلام 8.6 مليون جرعة من اللقاحات خلال أيام، وذلك من أصل 40 مليون جرعة سيمد “جافي” مصر بها، على مدار العام الحالي.

ومن جانبه، توجه السفير الصيني لدى مصر “لياو لي تشانغ” بالشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لجهودها المبذولة من أجل تعزيز التعاون بين مصر والصين خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، مثمنًا إدارة مصر الحكيمة لمواجهة الجائحة.

وأكد حرص الصين على دعم مصر خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، وذلك ردًا للجميل الذي قدمته مصر للصين في بداية الجائحة.

وأضاف السفير الصيني أنه على الرغم من الطلب العالمي على لقاحات فيروس كورونا فإن الصين حريصة على جعل اللقاحات منفعة عامة ودعم الدول الصديقة النامية في حماية وصحة شعبها.

وأضاف أن مصر أول دولة عربية وإفريقية تحرص الصين على دعمها بشحنات من اللقاحات، في إطار مواصلة توطيد العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين على أرض الواقع.

وأكد السفير الصيني قدرة مصر الحكيمة على تخطي أزمة فيروس كورونا بفضل إدارة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيًا مزيد من التقدم والإزدهار والنمو الاقتصادي والاجتماعي للبلدين الصديقين.

واستلمت مصر 300 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، هدية من جمهورية الصين الشعبية .

ووقع على الاستلام: اللواء وائل الساعي، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية والسفير الصيني لدى مصر لياو لي تشانغ.