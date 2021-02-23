ذيب لتأجير السيارات تفصح عن تفاصيل طرح 30% من أسهمها في السوق السعودية

دوت الخليج – كشفت شركة ذيب لتأجير السيارات، اليوم الثلاثاء، عن نشرة الإصدار لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية “تداول”.

وأظهرت النشرة المعلنة على موقع السوق السعودية، أن الشركة ستطرح 30% من رأسمالها البالغ 430 مليون ريال، مدفوع بالكامل بعدد أسهم 43 مليون سهم، على أن يبقى كذلك دون تغيير بعد الطرح.

ووفقا للنشرة، تخطط ذيب لتأجير السيارات لطرح 12.9 مليون سهم عادي للاكتتاب العام في بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل بما يمثل 30% من رأس المال.

ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للفئات المشاركة 12.9 مليون سهم عادي تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح، بحسب النشرة.

وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، وقيام الجهات المشاركة بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى 11.61 مليون سهم عادي تمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح.

كما يبلغ عدد الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد 1.29 مليون سهم عادي كحد أقصى تمثل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح، بحسب نشرة الإصدار.

وأضافت ذيب لتأجير السيارات، أن الحد الأدنى لاكتتاب الجهات المشاركة يبلغ 100 ألف سهم، بينما يبلغ الحد الأقصى 2149999 سهم، وفيما يتعلق بالصناديق العامة فقط، بما لا يتجاوز الحد الأقصى لكل صندوق عام مشارك والذي يتم تحديده وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر.

ووضعت الشركة 10 أسهم كحد أدنى للمكتتبين الأفراد، بينما يبلغ الحد الأقصى 250 ألف سهم.

وحددت ذيب لتأجير السيارات، الفترة من يوم الأحد 7 مارس إلى الاثنين 15 مارس 2021، لبدأ فترة الاكتتاب للجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر، على أن تكون فترة الاكتتاب للأفراد لمدة يوم واحد هو 21 مارس 2021، وهو آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب وسداد قيمة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد.

وحددت ذيب لتأجير السيارات في نشرة إصدارها يوم 29 مارس 2021 لإعلان التخصيص النهائي لأسهم الطرح.