رئيس الفيدرالي الأمريكي: الدولار الرقمي مشروع يحظى بأولوية عليا

سي إن بي سي – قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، اليوم الثلاثاء، في تعليقات أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ إنه يدرس بعناية ما إذا كان ينبغي للفيدرالي أن يصدر دولارا رقميا.

وأضاف باول أن الدولار الرقمي مشروع يحظى بأولوية عليا وسيتم دراسته بعناية.

تأتي تصريحات باول بعد يوم من تصريح لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، والتي قالت إنه من المفيد أن يدرس الفيدرالي الأمريكي عملة رقمية بالدولار.

وكانت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، صريحة أيضًا بشأن شكوكها بشأن العملات المشفرة وتأثيرها البيئي، نظرًا لكمية الطاقة المستخدمة في تعدين الرموز الرقمية.