أنجيلا ميركل: ألمانيا تمر بموجة ثالثة من جائحة كورونا

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وكالات – قالت المستشارة أنجيلا ميركل، لنواب من حزبها المحافظ الثلاثاء إن ألمانيا تمر بالموجة الثالثة من جائحة كورونا، حسبما قال مصدران حضرا الاجتماع لرويترز اليوم الثلاثاء.
ونقل المصدران عنها قولها “نحن الآن في الموجة الثالثة”. وأضافا أنها حذرت من أن أي تخفيف لإجراءات العزل العام، التي فُرضت أواخر العام الماضي ومُددت حتى السابع من مارس آذار، يجب أن يتم بحذر وبشكل تدريجي.
وساعد إغلاق الأعمال والمتاجر غير الأساسية وفرض ضوابط على الحدود مع النمسا وجمهورية التشيك، اللتين ظهر فيهما تفش لنسخة متحورة أسرع انتشارا من الفيروس، ألمانيا في خفض الإصابات اليومية الجديدة بكوفيد-19.
لكن بطء التطعيم وخطر تفشي نسخ متحورة سريعة الانتشار تم رصدها بالفعل في ألمانيا يمكن أن يزيد صعوبة تخفيف القيود.
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