طارق فايد: بنك القاهرة يستهدف افتتاح 22 فرعا جديدا خلال العام الجاري

دوت الخليج – افتتح بنك القاهرة فرعه رقم 242 بمبنى مؤسسة الأهرام بشارع الجلاء، في وسط القاهرة.

حضر مراسم الافتتاح: طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك، وعبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

وأكد فايد حرص البنك على اختيار نموذج موحد ومميز لفروعه بما يمنح العملاء “تجربة مصرفية متميزة، وخدمات أكثر تطورًا تناسب احتياجات مختلف شرائح العملاء وتوفر لهم سهولة وسرعة أكبر في إنجازها”.

وتابع رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة: “نستهدف خلال العام الجاري افتتاح 22 فرعا جديدا فى إطار استراتيجيتنا التوسعية لعام 2021”.

كما نوه إلى اعتزام البنك تنفيذ عمليات تطوير شامل في 10 فروع قائمة وتزويدها بأحدث التجهيزات قبل نهاية العام الجاري.

وفى نفس السياق، قال حازم حجازي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن تصميم الفرع الجديد يجمع بين حداثة التصميم، الذي يواكب أحدث المعايير المطبقة عالميا، والمستوى المتميز من الخدمة المصرفية.

وأضاف حجازي أن اختيار أماكن الفروع الجديدة “يتم بعناية فائقة” طبقا لمعايير عديدة تم وضعها بدقة أبرزها الموقع الجغرافي المناسب، والشريحة المستهدفة من العملاء، والفئة العمرية، وهي الخطة التي ينتهجها البنك لشبكة فروعه بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن تلك الاستراتيجية مكنت البنك من استقطاب شرائح جديدة من العملاء.

وقال محمد حسنى، رئيس مجموعة شبكة الفروع ببنك القاهرة، إن الفرع الجديد بمؤسسة الأهرام يفتح أبوابه لاستقبال العملاء والحصول على باقة متنوعة من المنتجات والخدمات وأبرزها خدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة، خدمة كبار العملاء بالإضافة إلى خدمات الأفراد من قروض شخصية وبطاقات ائتمانية والودائع، والشهادات الادخارية وفتح الحسابات بجميع أنواعها.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة افتتاح عدة فروع جديدة بالعديد من المناطق الحيوية.