هونج كونج تعلن عن موازنة بقيمة 15.5 مليار دولار لانتشال الاقتصاد من الركود

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سي ان بي سي _ ستنفق حكومة هونج كونج أكثر من 15.5 مليار دولار في السنة المالية المقبلة لرفع اقتصادها الذي يعاني من الركود منذ عامين.
وقال وزير المالية في هونج كونج، بول تشان، في خطابه بشأن الموازنة: “مرت البلاد بمشاكل في العامين الماضيين”.
وأضاف “مع استمرار انتشار الوباء ، لم يخرج اقتصادنا بعد من الركود”.
هذا وعانى اقتصاد هونج كونج لـ 6 أرباع متتالية من الانكماشات بعد مواجهة أزمات متعددة، بما في ذلك الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي اشتدت في عام 2018، وأشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2019، ووباء كورونا المستمر.
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