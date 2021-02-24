إتمام اندماج سوليدرتي السعودية والجزيرة تكافل 26 فبراير الجاري حال عدم اعتراض الدائنين

دوت الخليج – أفصحت شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، اليوم الأربعاء عن قرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بصفقة الاندماج مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني.

وأوضحت سوليدرتي السعودية للتكافل، في بيان لسوق الأسهم السعودية “تداول”، أن فترة اعتراض الدائنين ستنقضي بتاريخ 26 فبراير الجاري.

قالت الشركة إنه بموجب نظام الشركات، سيكون قرار الاندماج نافذاً مباشرةً بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين التي بدأت يوم 27 يناير الماضي، وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني شركة سوليدرتي السعودية للتكافل على صفقة الاندماج.

كانت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي سوليدرتي السعودية، قد وافقت في يناير الماضي، على العرض المقدم من شركة الجزيرة تكافل تعاوني لدمج شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، عن طريق زيادة رأسمالها لصالح مساهمي “سوليدرتي”.

ويبلغ رأسمال سوليدرتي السعودية للتكافل 250 مليون ريال موزعا على 25 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد.