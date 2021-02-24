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مؤشر البورصة الرئيسي يصعد بصورة طفيفة في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات المصريين

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رنا ممدوح _ صعد مؤشر البورصة الرئيسي في مستهل تعاملات اليوم بصورة طفيفة بنسبة 0.08%، ليتداول عند مستوى 11426 نقطة، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين.

في حين تراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.44%، و 0.2% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 96.260 مليون جنيه على 118 شركة من خلال 2.754 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 35 شركة مقابل ارتفاع 18 في حين لم تتغير أسعار 68.

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وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 11.810 مليون جنيه، منها 7.691 مليون جنيه للأفراد، و4.119 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 2.607 مليون جنيه، منها 2.595 مليون جنيه للمؤسسات، و12.256 ألف جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 14.417 مليون جنيه، منها 9.988 مليون جنيه للأفراد، و4.429 مليون جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم ام ام جروب للصناعة والتجارية العالمية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 11.20%، تلاه سهم الملتقي العربي للاستثمارات بنسبة 10.2%، ثم سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.61%.

في حين تصدر سهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.84%، تلاه سهم اصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 8.33%، ثم سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 4.84%.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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