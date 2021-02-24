القناة للحبال توقع اتفاقية شراكة مع STERNER النرويجية لإقامة مجمع متكامل لاستزراع الأسماك

وقعت شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، اتفاقية شراكة مع شركة STERNER النرويجية المتخصصة فى مجالات الاستزراع المائى بنظام الاحواض المغلقة.

وقال بيان الهيئة إن الاتفاقية تتضمن تنفيذ مشروع إنشاء مجمع متكامل لاستزراع الأسماك بتقنية حديثة عالية الجودة والإنتاجية بنظام الأحواض المُغلقة RAS بمعدل إنتاج إجمالي 25 ألف طن من الأسماك سنوياً.

وأضاف البيان أن اتفاقية المساهمين تعد خطوة أساسية للبدء في إجراءات تأسيس الشراكة المرتقبة بين الجانبين عقب الإنتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية وكافة الدراسات اللازمة للمشروع.

ويستهدف التعاون المشترك إنشاء شركة جديدة بالشراكة بين الجانبين لتنفيذ كافة الأعمال التجارية والمشروعات في مجال الاستزراع المائي القائم على إعادة التدوير RAS من خلال مشروع متعدد المراحل يبلغ إجمالي إنتاجه ٢٥ ألف طن من الأسماك سنويًا.

ويتضمن المخطط العام للمشروع إنشاء محطة لمعالجة وتنقية المياه و مفرخات ومعامل بحرية وكلا من مصنع لتجهيز وتعبئة الأسماك، ومصنع لإعادة تدوير مخلفات العملية الإنتاجية والاستفادة منها لإنتاج الوقود العضوي والأسمدة، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية مهنية للتدريب.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن تحويل الاتفاق إلى واقع ملموس أمر هام، مشيرا إلى استعداده الدائم لتقديم الدعم الكامل وكافة التسهيلات وتذليل العقبات لضمان نجاح المشروع الواعد.

ولفت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني من الأسماك، وفتح أسواق خارجية للتصدير، علاوة على نقل التكنولوجيا المتطورة والخبرات الجديدة للسوق المصرية.

وأشاد رئيس الهيئة بالجهد المبذول من قبل لجنة العمل المشتركة بين الجانبين عبر سلسلة من اللقاءات والجولات المتعددة لتحديد موقع المشروع، والاتفاق على التفاصيل والبنود المتعلقة بالجوانب الاجرائية، والقيام بدراسات الجدوى الفنية والدراسات المالية والقانونية اللازمة لتكوين الشركة على أساس علمي وصحيح.

وشدد رئيس الهيئة على التزام المشروع بمراعاة الدراسات البيئية من خلال عمل دراسات تقييم الأثر البيئي السابقة، علاوة على مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية خلال مراحل التنفيذ المختلفة للمشروع (التصميم _ الإنشاء_ التشغيل) باعتبارها نقطة محورية لنجاح المشروع.

من جانبه، أكد BJarne E. Pettersen المدير التنفيذي لشركة STERNER عن امتنانه للتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس وما لمسه من جانبهم من جهد بناء خلال الفترة الماضية للوقوف على أرضية عمل مشتركة والاتفاق على المراحل المختلفة لتنفيذ المشروع.

ولفت إلى حرص الشركة النرويجية على توفير كافة سبل نجاح المشروع الذي يعد جديدًا على السوق المصري من الناحية التقنية والفنية وذلك بتوفير أفضل الموارد و العناصر الفنية من جانبهم لنقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة بالإضافة للتسويق وبيع منتجات المشروع فى الأسواق العالمية و المحلية.

وقع الاتفاقية بمقر مبنى الإرشاد بالإسماعيلية، المهندس حسام الطرابيلي رئيس مجلس إدارة شركة القناة للحبال ممثلًا عن هيئة قناة السويس، فيما وقع عن شركة STERNER النرويجية، السيد Gisle Wold Larsen نيابة عن السيد BJarne E. Pettersen المدير التنفيذي للشركة.