كورونا يقلص أرباح زين الكويتية بنحو 15% خلال 2020

دوت الخليج – تقلصت أرباح شركة الاتصالات المتنقلة “زين” المدرجة في بورصة الكويت، بنسبة 14.7% خلال عام 2020، مسجلة 185.15 مليون دينار “تعادل 613.4 مليون دولار”، من 216.9 مليون دينار “718.66 مليون دولار” بنهاية العام السابق.

وفسرت الشركة تراجع الأرباح في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، بأنه يعود بشكل أساسي إلى تأثير فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” على جميع الأسواق الرئيسية للمجموعة.

وأظهرت النتائج المالية للشركة، 2% تراجعا بإجمالي الإيرادات التشغيلية خلال العام الماضي لتصل 1.62 مليار دينار من 1.66 مليارا خلال عام 2019.

وبلغ إجمالي حقوق مساهمي الشركة في نهاية العام الماضي 1.315 مليار دينار، مقارنة بـ1.299 مليار دينار في عام 2019، بزيادة نسبتها 1.2%.

وأوصى مجلس إدارة “زين” في اجتماعه الذي انعقد أمس الثلاثاء بحسب بيان الشركة، بتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 33% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 33 فلساً للسهم الواحد.

ويبلغ رأسمال “زين” 432.7 مليون دينار، موزعة على 4.3 مليار سهما بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.