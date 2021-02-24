3 أسباب ترتفع بأرباح مجموعة الخليج للتأمين الكويتية وتوصية بعدم التوزيع

دوت الخليج – ارتفعت أرباح مجموعة الخليج للتأمين، المدرجة في بورصة الكويت، بنحو 22.4% بنهاية عام 2020 مسجلة 16.3 مليون دينار “تعادل 54.1 مليون دولار”، من 13.35 مليون دينار “تعادل 44.23 مليون دولار” بنهاية عام 2019.

وفسرت مجموعة الخليج للتأمين ارتفاع أرباحها السنوية الصافية في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، بأنه يعود إلى زيادة الأقساط المكتتبة وارتفاع صافي ربح الاكتتاب، وكذلك زيادة صافي أرباح الاستثمارات.

وأظهرت النتائج المالية لمجموعة الخليج للتأمين زيادة إجمالي حقوق مساهمي الشركة 7.9% في نهاية العام الماضي إلى 117.4 مليون دينار “تعادل 387.2 مليون دولار”، من 108.8 مليون دينار “تعادل نحو 358.83 مليون دولار” بنهاية عام 2019.

وزاد إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة خلال العام الماضي بنحو 2.7%، لتصل إلى 210.84 مليون دينار “تعادل 695.37 مليون دولار”، مقابل 205.32 مليون دينار “تعادل نحو 677.16 مليون دولار” في عام 2019.

وقرر مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين في اجتماعه الذي انعقد أمس الثلاثاء، بحسب بيان المجموعة، التوصية بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المنتهي 31 ديسمبر 2020 بعد أن أقر النتائج المالية للعام، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، وترحيل بند مناقشة زيادة رأس المال إلى اجتماع لاحق.