مصر الجديدة للإسكان والتعمير: 3 أسباب وراء التحول للخسارة

رنا ممدوح _ تحولت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إلى الخسارة لتسجل صافي بعد الضريبة بقيمة 84.579 مليون جنيه، خلال النصف الأول بالعام المالي 2020-2021، مقابل 351.399 مليون جنيه صافي أرباح بالنصف المقارن بعام 2019.

وتراجعت إيرادات النشاط وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 89.4% لتصل إلى 77.918 مليون جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 732.403 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 59.711 مليون جنيه، مقابل 596.875 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض مؤشرات المالية خلال الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر الماضي إلى ثلاث أسباب وهم :-

– وقف بيع الوحدات السكنية خلال الفترة المذكورة لقيام الشركة بإعادة التسعير لبعض المشروعات.

– عدم بيع أي مساحات من الأراضي خلال الفترة المذكورة بخلاف ما تم من مبيعات عن نفس الفترة المقارنة، وقد تم تحديد يوم الأحد 28 فبراير لعقد جلسة مزاد لبيع مساحة 270 فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة.

– الظروف التي تمر بها البلاد بشأن جائحة كورونا وأثرها المالي على حجم الإيرادات.