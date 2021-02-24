الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع

– بلغت الليرة التركية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في ثلاثة أسابيع تقريبا يوم الأربعاء، لتظل تتعرض لضغوط بعد أن دافعت الحكومة عن سياسات وزير المالية السابق.

وفي ظل الضعف، رفع البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع بالليرة التركية 200 نقطة أساس، قائلا إن التحرك سيحسن فاعلية التحول في سياسته النقدية.

وتراجعت الليرة إلى 7.15 واستقرت عند 7.12 مقابل العملة الأمريكية بحلول الساعة 0748 بتوقيت جرينتش، لتهبط من إغلاق عند 7.11 يوم الثلاثاء.

وقال متعاملون إن الليرة تسجل حاليا أداء أقل من العملات المناظرة في الأسواق الناشئة، بعد أن تفوقت عليها منذ نوفمبر، حين رحل وزير المالية برءات ألبيرق ومحافظ البنك المركزي المصري مراد أويسال عن منصبيهما.

وارتفعت الليرة التركية عقب ذلك ما يزيد عن 20 بالمئة بفضل توقعات بتشديد السياسة النقدية ونهج تقليدي بعد سنوات من سوء الإدارة.

وقال متعاملون إن خسائر الليرة هذا الأسبوع أطلق شرارتها دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان عن ألبيرق، الذي تزامنت فترة توليه منصبه مع انخفاض حاد في العملة. كما اُستنفدت احتياطيات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي بشدة بسبب سياسة البنوك الحكومة ببيع 130 مليار دولار من العملة الأمريكية لدعم الليرة.