عاجل.. فوري تتفاوض للاستحواذ على 48% إضافية في فوري بلس

رنا ممدوح _ فوضت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التفاوض مع بعض مساهمي فوري بلس لخدمات البنوك ( التابعة للأولى بنسبة 38%) لشراء حصصهم البالغة 48% في رأسمال الثانية.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة أمس فوض الرئيس التنفيذي للاتفاق على كافة الشروط اللازمة للاستحواذ على كامل أسهمهم المملوكة في فوري بلس لخدمات البنوك والعرض على الجمعية العامة العادية للموافق.

كما فوض المجلس الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة في التوقيع على كافة المستندات اللازمة وأيه تعديلات تطرأ في هذا الشأن.

وشملت قرارات المجلس دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد للنظر في هذا الأمر وتفويض رئيس المجلس في توجيه الدعوات اللازمة لعقد اجتماع الجميعة العامة العادية.

لذا قررت إدارة البورصة ايقاف التعامل على أسهم شركة فوري لمدة 10دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.