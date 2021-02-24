سكوير للدفع الإلكتروني تشتري بيتكوين بقيمة 170 مليون دولار

وكالات _ أعلنت شركة سكوير لخدمات الدفع الإلكتروني والتي شارك في تأسيسها وإدارتها جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر شراء حوالي 3,318 وحدة من العملة الرقمية بيتكوين مقابل 170 مليون دولار.

وقالت سكوير في بيان بعد ختام تعاملات بورصة الأوراق المالية الأمريكية أمس إن هذه الصفقة “جزء من التزامها المستمر بالعملة الرقمية المشفرة”.

وكانت سكوير قد اشترت سابقا كمية من عملة بيتكوين مقابل 50 مليون دولار. كما تبحث الشركة إمكانية إضافة العملة الرقمية إلى خدمات الدفع التي تقدمها.

وتراجع سهم سكوير بشدة في التعاملات المسائية غير الرسمية رغم أن إيراداتها خلال الربع الأخير من العام الماضي زادت بأكثر من الضعف وتجاوزت توقعات المحللين.

وكان اهتمام الشركات الكبرى بالعملة الرقمية المشفرة بيتكوين تزايد بشدة خلال الفترة الأخيرة وهو ما غذى الارتفاع الاستثنائي لقيمة هذه العملة.

واستثمرت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا مؤخرا 1.5 مليار دولار في بتكوين في حين أعلنت مجموعات مالية كبرى مثل ماستر كارد اعتزامها الدخول في مجال العملات الرقمية.

وبعد ارتفاعها الأخير يبدو أن قيمة بيتكوين تتراجع بشدة في بداية الأسبوع الحالي. فقد انخفض سعرها أمس بشكل مؤقت إلى أقل من 45 ألف دولار للوحدة الواحدة بعد وصولها إلى مستوى قياسي قدره 58,354 دولارا للوحدة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.