مصر للأسمنت- قنا تحقق 33.8 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال 2020

رنا ممدوح _ حققت شركة مصر للأسمنت – قنا، صافي أرباح مجمعة بقيمة 33.849 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 34.671 مليون جنيه بعام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت صافي المبيعات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 2.518.793 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 3.000.060 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 324.395 مليون جنيه، مقابل 456.972 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وسجلت تكلفة المبيعات مبلغ 2.194.398 مليار جنيه، خلال عام 2020، مقابل 2.543.088 مليار جنيه بعام 2019.

وبلغت صافي أرباح النشاط 172.326 مليون جنيه، خلال نفس الفترة مقابل 280.558 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فارتفعت صافي أرباح مصر للأسمنت- قنا إلى 47.375 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 35.243 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وتراجعت صافي المبيعات خلال نفس الفترة إلى 1.151.379 مليار جنيه مقابل 1.322.481 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وبلغ نصيب السهم من صافي أرباح العام 0.58 جنيه مقابل 0.43 جنيه بعام 2019.