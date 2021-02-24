عقارات الكويت توقع عقد تسهيل ائتماني بقيمة 8.5 مليون دينار

دوت الخليج – أفصحت شركة عقارات الكويت، المدرجة في البورصة الكويتية، عن توقيعها عقد تسهيلات ائتمانية مع أحد البنوك الإسلامية في البلاد بقيمة 8.5 مليون دينار، لسداد تسهيلات أخرى مع أحد البنوك بقيمة 6.5 مليون دينار.

وقالت عقارات الكويت في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الأربعاء، إن الجزء المتبقي من التسهيل الجديد سيستخدم في تطوير مشاريع الشركة.

وأضاف الشركة أن عقد التسهيلات الائتمانية الجديد بسعر فائدة مناسب وفترة سداد مرنة.

وأفادت عقارات الكويت، بأن الأثر المالي للتسهيل الجديد على مركزها المالي سيكون بشكل فائدة سنوية على حسب المُستخدم من القرض.