جلاكسو سميثكلاين تتوقع عودة تدريجية للعمل بمصنع مدينة السلام اعتبارا من الأحد

رنا ممدوح _ قالت شركة جلاكسو سميثكلاين، إن هناك مجموعة محدودة من الموظفين توقفوا عن العمل، وترتب على ذلك إيقاف الإنتاج بصورة مؤقتة بمصنع الشركة بمدينة السلام بالقاهرة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة رداً على الخبر المنشور عن إغلاق مصنع جلاكسو سميثكلاين بمدينة السلام، أن إيقاف المصنع جاء حرصا على سلامة الموظفين وجودة الأدوية.

وتوقعت استئناف الأعمال بصورة تدريجية بدءا من الأحد الموافق 28 فبراير.

الجدير بالذكر أن جلاكسو سميثكلاين قد أعلنت في 26 يناير الماضي، وفقاً لقواعد البورصة المصرية، عن توقيع مذكرة شروط أساسية غير ملزمة مع شركة الحكمة فارما بشأن وحدتي الأدوية والرعاية الصحية التابعتين لها، بما يتضمن مرافق التصنيع في مصر ووحدة الأدوية التابعة للشركة في تونس.

وذكرت الشركة أنها قامت بإبلاغ موظفيها نفس يوم التوقيع في كلا البلدين.

ولفتت إلى أن المذكرة الموقعة هي مذكرة تفاهم وليست اتفاقية ملزمة ولا يوجد تما من شأنه تأكيد إتمام الصفقة المحتملة.

وقالت الشركة:” نحن نقدر قلق الموظفين حيال هذا الأمر ونقدم التطورات المتعلقة بالصفقة في حينها”.

وأكدت أن الشركة تعمل على حماية استمرارية الوظائف وتقليل فقد أيه وظائف قدر الإمكان.

وأضافت، بأنه عند أخذ أي تغيير بعين الاعتبار تحرص الشركة على احترام الحقوق القانونية لموظفيها احتراما كاملا، كما أن اعتبارات الموظفين هي دائما جانب مهم جدا في كل مناقشة.

وكانت جلاكسو ليمتد جروب المساهم الرئيسي في شركة جلاكسو سميثكلاين مصر قد استبعدت الدخول في مفاوضات مع شركتي أكديما وراميدا، لبيع حصتها في وحدتها بمصر، وقررت تركيز جهودها في المفاوضات مع شركة حكمة فارما.

الجدير بالذكر أن نشرة دوت الخليج علمت في عددها الصادر بتاريخ 17 فبراير الجاري أن شركة حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي، عينت المجموعة المالية هيرميس مستشارًا ماليًّا لصفقة الاستحواذ على عمليات شركة جلاكسو ليمتد جروب في مصر وتونس.

كما علمت أن شركة “حكمة” قامت بتعيين مكتب الشرقاوي وسرحان للمحاماة، مستشارًا قانونيًّا للصفقة.