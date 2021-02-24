تراجع شبه جماعي لمؤشرات بورصة الكويت

دوت الخليج – سيطر التراجع على مؤشرات بورصة الكويت، بختام تداولات اليوم الأربعاء، باستثناء مؤشر “رئيسي 50” الذي ارتفع وحيدا بنحو 0.06% مستقرا عند مستوى 4820.75 نقطة.

وهبط مؤشر السوق العام 0.14% خاسرا 7.68 نقطة ليستقر عند مستوى 5649.16 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.06%، ومؤشر السوق الأول بنسبة 0.16%.

وزادت السيولة المتداولة خلال جلسة اليوم الأربعاء، إلى 77.6 مليون دينار “تعادل 255.9 مليون دولار” من 58.18 مليون دينار “تعادل 191.8 مليون دولار” في جلسة أمس الثلاثاء، كما ارتفع حجم التداول إلى 252.6 مليون سهما، من 242.64 مليون سهم الجلسة السابقة.

وصعدت مؤشرات 6 قطاعات بقيادة “النفط والغاز” الذي ارتفع 0.98%، تلاه “الاتصالات” مرتفعا بنحو 0.9%، ثم الخدمات المالية والخدمات الاستهلاكية بنسب 0.54% و0.36% على التوالي.

وفي المقابل هبطت 5 قطاعات تصدرها “الصناعية” و”التأمين” بعد هبوطهما بنحو 2.04%. و1.78% على التوالي، أما “السلع الاستهلاكية” و”البنوك” فتراجعا بنسب 0.4% و0.14% على التوالي.

وتصدر سهم “استثمارات” قائمة تضم 57 سهما حققوا أرباحا خلال الجلسة بعد ارتفاعه بنحو 2.99%، فيما تصدر سهم “أجيليتي” قائمة الخاسرين وعددهم 50 سهما هابطا بنحو 4.9%، كما استقر 25 سهما عند نفس مستويات تداول الجلسة السابقة.

وكان سهم “البنك الوطني” الأنشط خلال التداولات بسيولة 17.57 مليون دينار “تعادل 57.95 مليون دولار”.