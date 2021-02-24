البورصة تتراجع 0.23% في منتصف التعاملات بضغط من مبيعات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم بضغط من القوى البيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11389 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.23%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.33%، ليتداول عند مستوى 60.99 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.68%، و0.46% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 803.546 مليون جنيه على 180 شركة من خلال 25.392 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 94 شركة مقابل ارتفاع 56 في حين لم تتغير أسعار 30.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 32.969 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 34.687 مليون جنيه، مقابل 1.717 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 20.234 مليون جنيه، منها 16.870 مليون جنيه للمؤسسات، و3.364 مليون جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 53.204 مليون جنيه، منها 31.201 مليون جنيه للمؤسسات، و22.003 مليون جنيه للأفراد.

وتصدر سهم إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 11.47%، تلاه سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 9.96%، ثم سهم جولدن تكس للأصواف بنسبة 9.87%.

في حين تصدر سهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.76%، تلاه سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 8.39%، ثم سهم اصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 7.87%.