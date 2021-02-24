بنك الكويت المركزي: القروض المتعثرة للبنوك ترتفع إلى 2% بسبب الجائحة

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وكالات _ قال بنك الكويت المركزي إن القروض المتعثرة للبنوك زادت 0.5 نقطة مئوية في 2020 في ظل جائحة فيروس كورونا.
وأظهر رسم بياني نشره البنك المركزي المصري على تويتر ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى 2% في 2020 من 1.5% في 2019. وأظهر الرسم أيضا تراجع النسبة سنويا منذ 2010، عندما كانت تبلغ 9%.
ونقل بنك الكويت المركزي عن محافظه محمد الهاشل قوله “لم تشهد نسبة القروض غير المنتظمة سوى ارتفاعات طفيفة، وهي ما تزال عند مستويات متدنية تاريخيا”.
وأضاف المحافظ: “القطاع المصرفي يتخطى السنة الأولى من الأزمة بنجاح”.
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