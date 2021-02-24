مال وأعمال

مؤشر بورصة البحرين يرتد إلى المنطقة الخضراء بمكاسب سوقية 16 مليون دينار

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دوت الخليج – أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تداولات اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.17% ليتسقر عند مستوى 1462.97 نقطة بدعم من قطاعا البنوك التجارية والخدمات.

وتقلصت السيولة المتداولة خلال جلسة اليوم إلى 1.02 مليون دينار من 1.04 مليون دينار بإغلاق جلسة الثلاثاء، فيما ارتفع حجم التداولات إلى 6.05 ملايين سهما من 4.62 ملايين سهم تداولها المستثمرون في الجلسة السابقة.

وارتفع قطاعا البنوك التجارية والخدمات بنسب 12.22% و2.33%، فيما هبط قطاعا الصناعة والاستثمار بنحو 3.14% و0.46% على التوالي، وسط استقرار قطاعا التأمين والفنادق والسياحة.

وكان سهم “زين البحرين” أكبر الرابحين خلال الجلسة مرتفعا 0.87%، فيما جاء سهم “GFH” على رأس الخاسرين متراجعا بنحو 0.58%.

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وكان سهم “GFH” المالية الأنشط خلال تداولات اليوم بعد التعامل على أكثر من مليوني سهم من أسهمه، رغم احتفاظه بأعلى معدل تداول في السوق بلغ 3.2 ملايين سهما.

وزادت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة البحرين لتصل إلى 9.11 مليار دينار من 9.094 مليارا بإغلاق الجلسة السابقة، لتسجل مكاسب سوقية بنحو 16 مليون دينار.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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