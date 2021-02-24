طارق طلعت: شركة مصر للأسمنت قنا صدرت 186 ألف طن للسودان خلال 2020

بكر بهجت _ بلغت صادرات شركة مصر للأسمنت قنا إلى السودان خلال العام الماضي نحو 186 ألف طن في مقابل 60 الف طن خلال عام 2019، وفق طارق طلعت – العضو المنتدب للشركة.

وقال طلعت في رده على سؤال بوابة دوت الخليج جورنال خلال المائدة المستديرة التي عقدتها الشركة على تطبيق “زووم”، إن الشركة نجحت خلال العام الماضي في تحقيق أرباح بقيمة 47 مليون جنيه، وتسعى إلى تحقيق معدلات قريبة خلال العام الجاري.

وتابع أن الشركة ركزت خلال العام الماضي على تطوير سياسة التشغيل وتحسن تكاليفها، فضلاً عن تعزيز كفاءة أداء المصنع والتوسع في استهداف الأسواق المجاورة، وذلك للتغلب على تداعيات أزمة كورونا وتراجع الطلب على الصعيدين الدولي والمحلي.

وبحسب أحدث بيانات مصر للأسمنت قنا فإنها حققت نمواً بصافي الأرباح المستقلة بنسبة 34.42%، لتحقق 47.38 مليون جنيه في عام 2020 مقابل 35.20 مليون جنيه في عام 2019.

كما ارتفع صافي الأرباح المجمعة للمجموعة ليصل إلى 23 مليون جنيه في عام 2020 مقابل 16.45 مليون جنيه في عام 2019.

وتقلصت إجمالي المديونية من 485.3 مليون جنيه في عام 2019 الي 444.5 مليون جنيه عام 2020، وأيضاً ارتفع نصيب السهم من صافى الأرباح من 0.43 جنيه في عام 2019 إلى 0.58 جنيه في عام 2020 بمعدل نمو 34.9%.

وانخفضت تكلفة المبيعات والمصاريف البيعية والعمومية والإدارية بنسبة 10.6% لتسجل 1.047 مليار جنيه في عام 2020، مقارنة بنحو 1.171 مليار جنيه في عام 2019 بإجمالي قيمة وفر 124 مليون جنيه انعكس على الأرباح قبل الضرائب.