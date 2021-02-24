مؤشرات سوق مسقط ترتفع جماعيا بمكاسب سوقية بقيمة 16 مليون ريال

دوت الخليج – أغلقت مؤشرات سوق مسقط المالي، تداولات اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي، ليصعد “مسقط 30” الرئيسي 0.36% مستقرا عند مستوى 3587.48 نقطة بالختام.

وتقلصت السيولة المتداولة في السوق بنحو 75% لتصل 1.08 مليون ريال من 4.02 مليون ريال، كما انخفض حجم التداولات إلى 9.23 مليون سهما من 29.9 مليون سهم تم التعامل عليها خلال الجلسة السابقة.

وارتفعت 8 أسهم بقيادة “المدينة تكافل” الذي صعد 8.6% بختام تداولات اليوم، فيما تراجع سهمان تصدرهم “التأمين الأهلية” منخفضا بنحو 5.42%، واستقرت 10 أسهم عند مستويات إغلاق أمس الثلاثاء.

وكان سهم “المدينة تكافل” الأنشط خلال تداولات اليوم بحجم تداول بلغ 7.38 مليون سهم، بسيولة كانت العلى خلال الجلسة بقيمة 747.8 ألف ريال.

وارتفع مؤشر القطاع المالي 0.52% ليستقر عند مستوى 5362.34 نقطة بعد تداول 8.4 مليون سهما بسيولة بلغت 937.7 ألف ريال، بارتفاع 4 أسهم واستقرار 4 آخرين وهبوط سهم وحيد.

وصعد أيضا مؤشر قطاع الخدمات 0.27% إلى مستوى 1555.73 نقطة، بعد تداول 383.3 ألف سهما بسيولة قيمتها 93.7 ألف ريال.

وصعد مؤشر الأسهم الخاصة بالشركة المتوافقة مع الشريعة وعددها 7 أسهم، بنسبة 0.81% بسيولة بلغت 794.04 ألف دينار تداولت على 7.5 مليون سهما عبر 182 صفقة.

وعاود مؤشر القطاع الصناعي، الارتفاع بنحو 0.1% بختام التداولات مستقرا عند 4612.47 نقطة، بعد التداول على 365.9 ألف سهما بسيولة بلغت 48.76 ألف ريال عبر 33 صفقة.

وسجلت الأسهم المدرجة بمؤشرات السوق وعددها 165 سهما مكاسب سوقية بنحو 16 مليون ريال، لتسجل القيمة السوقية الإجمالية نحو 10.843 مليار ريال بختام التداولات، من 10.827 مليارا بإغلاق جلسة أمس الثلاثاء.