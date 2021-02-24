- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا ممدوح _ حققت شركة مصر بني سويف للأسمنت، صافي أرباح بقيمة 76.380 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 80.247 مليون جنيه بعام 2019.
وتراجعت المبيعات وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.194.338 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.809.146 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 11.496 مليون جنيه، مقابل 77.005 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.
وسجلت تكلفة المبيعات مبلغ 1.182.842 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 1.732.140 مليار جنيه بعام 2019.
وبلغت الخسائر الناتجة عن التشغيل خلال نفس الفترة 51.663 مليون جنيه، مقابل 45.674 مليون جنيه أرباح تشغيل بالفترة المماثلة بعام 2019.
وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.88 جنيه مقابل 0.92 جنيه بعام 2019.
لذا قررت إدارة البورصة ايقاف التعامل على أسهم مصر بني سويف للأسمنت لمدة 10دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر بني سويف للأسمنت تحقق أرباحا بقيمة 76.4 مليون جنيه خلال 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.