ايبيكو تحقق أرباح مجمعة بقيمة 487.4 مليون جنيه خلال 2020

رنا ممدوح _ حققت شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية- ايبيكو، صافي أرباح مجمعة بعد الضريبة بمبلغ 487.400 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 671.448 مليون جنيه بعام 2019، مسجلة تراجعاً بنسبة 27.4%.

وانخفضت الإيرادات وفقاً لقائمة الدخل المجمعة المرسلة للبورصة اليوم، إلى 2.909.774 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 3.411.043 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وتراجع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 1.215.680 مليار جنيه، مقابل 1.251.538 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وعلى مستوى الاعمال المستقلة، فتراجعت صافي أرباح ايبيكو خلال عام 2020 إلى 422.832 مليون جنيه مقابل 611.547 مليون جنيه بعام 2019.

وانخفضت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 2.814.130 مليار جنيه مقابل 3.220.649 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.