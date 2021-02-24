سوق الأسهم السعودية تتراجع 0.39% بختام التداولات رغم مكاسب سوقية بقيمة 10.6 مليار دولار

دوت الخليج – أنهى مؤشر “تاسي” الرئيسي لسوق الأسهم السعودية “تداول” تداولات اليوم الأربعاء متراجعا 0.39% إلى مستوى 9115.76 نقطة، بضغط من تراجع 19 قطاعا بقيادة التطبيقات وخدامت التقنية.

وواصلت السيولة المتداولة في سوق الأسهم السعودية الزيادات القياسية خلال جلسة اليوم إلى 16.78 مليار ريال “تعادل 4.47 مليار دولار”، من 15.92 مليارا “تعادل 4.2 مليار دولار الجلسة السابقة، بعد ارتفاع حجم التداولات إلى 545.87 مليون سهما مقابل تداول 465.77 مليون سهم بجلسة أمس الثلاثاء.

وسجلت الأسهم المدرجة بالمؤشر الرئيسي “تاسي” وعددها 203 أسهم مكاسب سوقية بنحو 39.8 مليار ريال “تعادل 10.61 مليار دولار” من قيمتها السوقية بختام التداولات لتسجل نحو 9.171 تريليون ريال، مرتفعة من نحو 9.132 تريليون ريالا بإغلاق الجلسة السابقة.

وأنهى قطاعا البنوك والاستثمار فقط تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسب 0.72% و0.14% على الترتيب، في المقابل أغلقت مؤشرات 19 قطاعا على تراجع بقيادة “التطبيقات وخدمات التقنية” الذي انخفض بنحو 7.63%، تلاه قطاع “السلع طويلة الأجل” هابطا بنحو 4.76%، كما تراجع قطاع الطاقة 0.53%

وسجل 28 سهم مكاسب سوقية بختام تداولات اليوم الأربعاء، بقيادة “عذيب للإتصالات” مرتفعا 9.84%، فيما تراجع 165 سهما آخرين على رأسهم “بحر العرب” و”الجوف” بعد هبوطهما بنحو 10% و9.93% على التوالي.

وكان سهم “عسير” الذي ارتفع سعره إلى 19.3 ريال الأكثر نشاطا بحجم تداولات بلغ 27.9 مليون سهما، فيما كان “المصافي” الأنشط من حيث السيولة التي بلغت 793.9 مليون ريال.

وبنفس الوتيرة، أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية “نمو ” على تراجع بنحو 2.88% خاسرا 785.94 نقطه عن مستواه المسجل أمس ليستقر عند 26535.91 نقطة، بعد تداولات بقيمة 79.33 مليون ريال على 378.27 ألف سهم.