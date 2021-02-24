الوزراء يوافق على إسناد تنفيذ إنشاءات مصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار إلى الوطنية للمقاولات

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وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على إسناد تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع إنشاء مصانع الغزل والنسيج والتحضيرات بالبيضا بكفر الدوار إلى الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، على أن يتم الانتهاء من تلك الأعمال خلال 9 أشهر من بدء تسليم الموقع للشركة.
ويأتي إنشاء مصانع الغزل والنسيج والتحضيرات بالبيضا بكفر الدوار، في إطار تنفيذ خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التي تتضمن إنشاء وتطوير مصانع الغزل والنسيج والصباغة والمحالج بالشركات التابعة للشركة القابضة.
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