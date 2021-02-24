مؤشر البورصة الرئيسي يغلق عند 11435 نقطة بدعم من مشتريات المصريين

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.16%، ليتداول عند مستوى 11435 نقطة، بدعم من مشتريات المصريين.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.92%، وأغلق عند مستوى 61.35 جنيه.

بينما تراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.33%، و 0.15% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 1.591.481 مليار جنيه على 192 شركة من خلال 49.773 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 104 شركة مقابل ارتفاع 70 في حين لم تتغير أسعار 18.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 71.029 مليون جنيه، منها 41.337 مليون جنيه للأفراد، و29.691 مليون جنيه للمؤسسات.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 36.580 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 36.973 مليون جنيه، مقابل 393.452 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 34.449 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 36.297 مليون جنيه، مقابل 1.848 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 80.8% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 12.96% والعرب على 6.23% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 26.36% من تعاملات اليوم مقابل 73.63% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم إم إم جروب للصناعات والتجارة العالمية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 11.56%، تلاه سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 9.96%، ثم سهم الملتقي العربي للاستثمارات بنسبة 9.88%.

في حين تصدر سهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.75%، تلاه سهم المهندس للتأمين بنسبة 9.53%، ثم سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 8.92%.