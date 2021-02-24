المنارة تستهدف 4.5 مليار جنيه مبيعات من مشروع بيلا فينتو بالجلالة

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بكر بهجت _ ضخت شركة المنارة للاستثمار السياحي والعقاري 150 مليون جنيه في مشروع منتجع “بيلا فينتو ” الذي تقيمه على مساحة 65 فدان فى الجلالة بالعين السخنة باستثمارات إجمالية 4 مليارات جنيه.
وقال محمود عمر عضو مجلس إدارة الشركة خلال المؤتمر الذي يعقد الآن، إن ما تم ضخه أنجزت به الشركة 40% من المنطقة الشاطئية، ومن المخطط أن يتم ضخ 250 مليون جنيه خلال العام الحالي.
وأضاف في رده على سؤال بوابة دوت الخليج جورنال، أن المنارة تستهدف تحقيق مبيعات إجمالية من المشروع بقيمة 4.5 مليار جنيه، منها مليار جنيه تسعى لتحقيقها خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن عدد الوحدات المخطط طرحها بالعام الجاري يتراوح بين 400 إلى 500 وحدة، موضحا أن المنتجع يضم 1100 وحدة مقسمة الى شاليهات وفيلات من 90 إلى 220 متر.
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