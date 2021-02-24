مال وأعمال

القلعة: أسيك ترفع دعوى تحكيم ضد مصر بني سويف للأسمنت بمركز القاهرة الإقليمي

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رنا ممدوح _ قالت شركة القلعة للاستشارات المالية، إن الشركة العربية السويسرية – أسيك ( المملوكة لها بنسبة 69.3%) قامت برفع دعوى تحكيم ضد شركة مصر بني سويف للأسمنت.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم أن الدعوى أقيمت في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وقيدت برقم 1469 لسنة 2021.

وكانت شركة مصر بني سويف للأسمنت أعلنت في 16 فبراير الجاري أن إنذار فسخ عقد التشغيل والصيانة مع الشركة العربية السويسرية- أسيك، ينتهي في 19 يناير الماضي، مع إعطاء مهلة لتسليم المصنع بحالة تشغيلية سليمة ووفقا للعقد.

وأشارت إلى توليها تشغيل خطي إنتاج الأسمنت بمصنعها ببني سويف بعد فسخ عقد التشغيل والصيانة مع الشركة العربية السويسرية – أسيك، وأرجعت ذلك لإخلال الأخيرة بالتزاماتها.

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وأضافت أنه لا يوجد شروط جزائية تخص إنهاء العقد، وأنها بصدد رفع دعوى قضائية ضد أسيك للمطالبة بالتعويضات والغرامات المقررة في العقد، علما أن قيمة العقد مرتبطة بكمية الإنتاج.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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