القلعة: أسيك ترفع دعوى تحكيم ضد مصر بني سويف للأسمنت بمركز القاهرة الإقليمي

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رنا ممدوح _ قالت شركة القلعة للاستشارات المالية، إن الشركة العربية السويسرية – أسيك ( المملوكة لها بنسبة 69.3%) قامت برفع دعوى تحكيم ضد شركة مصر بني سويف للأسمنت.
وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم أن الدعوى أقيمت في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وقيدت برقم 1469 لسنة 2021.
وكانت شركة مصر بني سويف للأسمنت أعلنت في 16 فبراير الجاري أن إنذار فسخ عقد التشغيل والصيانة مع الشركة العربية السويسرية- أسيك، ينتهي في 19 يناير الماضي، مع إعطاء مهلة لتسليم المصنع بحالة تشغيلية سليمة ووفقا للعقد.
وأشارت إلى توليها تشغيل خطي إنتاج الأسمنت بمصنعها ببني سويف بعد فسخ عقد التشغيل والصيانة مع الشركة العربية السويسرية – أسيك، وأرجعت ذلك لإخلال الأخيرة بالتزاماتها.
وأضافت أنه لا يوجد شروط جزائية تخص إنهاء العقد، وأنها بصدد رفع دعوى قضائية ضد أسيك للمطالبة بالتعويضات والغرامات المقررة في العقد، علما أن قيمة العقد مرتبطة بكمية الإنتاج.
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