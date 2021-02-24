استقالة محمد مشهور من رئاسة ريفي ذراع سي آي كابيتال للتمويل متناهي الصغر

أمنية إبراهيم – قالت مصادر لحابي، إن محمد مشهور العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ريفي للتمويل متناهي الصغر، إحدى شركات سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، تقدم باستقالته من منصبه.

وأضافت المصادر، أن استقالة مشهور من رئاسة ريفي للتمويل متناهي الصغر، تسري اعتبارا من مطلع شهر مارس المقبل.

وتولى محمد مشهور منصب العضو المنتدب لشركة ريفي ذراع بنك الاستثمار سي آي كابيتال في مجال التمويل متناهي الصغر، قبل ما يزيد عن عامين.

وشغل محمد مشهور منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، في يوليو 2017، كما شغل منصب نائب رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر في أول تشكيل لمجلس الإدارة في يونيو 2015.

وبحسب بيان نتائج الأعمال المجمعة ومؤشرات الأداء لمجموعة سي آي كابيتال القابضة وشركاتها التابعة، حققت ذراع التمويل متناهي الصغر – ريفي صافي ربح بعد الضرائب بلغ 125 مليون جنيه، بارتفاع 11% مقارنة بالعام السابق، وبلغ إجمالي قروض التمويل متناهي الصغر 1.006 مليار جنيه في نهاية الفترة بارتفاع 46%.

ووصل عدد فروع شركة ريفي إلى 102 فرعا بنهاية عام 2020، بعد أن افتتحت نحو 42 فرعا جديدا خلال العام الماضي.